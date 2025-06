Wegen Calvin? Sandra Sicora schrieb Anna wohl böse Nachricht

Sandra Sicora (33) hat ihre Kennenlernphase mit Reality-TV-Star Calvin Kleinen (33) abrupt beendet. Die genauen Gründe dafür ließ sie bislang offen, doch offenbar gibt es Spannungen mit einer weiteren Person: Anna Iffländer. Das TV-Sternchen berichtete in seinem Broadcast-Channel auf Instagram, dass es von Sandra eine äußerst unschöne Botschaft erhalten habe. "Ich hab heute Morgen eine ziemlich beleidigende Nachricht von Sandra bekommen, wurde aber blockiert, bevor ich mal Stellung dazu nehmen konnte", schrieb Anna und äußerte ihren Frust über die Situation.

Anna sieht sich nun – ihrer Meinung nach – zu Unrecht in eine unangenehme Rolle gedrängt. "Ich verstehe nicht, warum man mich zum Buhmann macht", wunderte sie sich. Laut der Influencerin habe sie nichts falsch gemacht, doch die Kontaktsperre durch Sandra ließ ihr keine Möglichkeit, direkt auf die Vorwürfe zu reagieren. Ob und wie Calvin in diese Auseinandersetzung involviert ist, bleibt bisher unklar. Seine Meinung zu den Vorwürfen oder gar Annas Aussagen hat er bisher nicht öffentlich geteilt.

Schon vor wenigen Tagen zogen Gewitterwolken am Liebeshimmel der Realitystars auf. Sandra löschte die gemeinsamen Aufnahmen mit Calvin, während Anna zahlreiche Bilder und Videos mit dem TV-Casanova teilte. In ihrem Broadcast-Channel bat die 33-Jährige ihre Fans, ihr keine Screenshots von den Fotos der Blondine zuzusenden, die sie mit Calvin zeigen. Diese Bitte sorgte für Aufregung und Spekulationen unter Sandras Fans, woraufhin sich Anna zu Wort meldete. "Liebe Sandra-Fans, kommt mal klar, bitte! Calvin und ich kennen uns von Ayto, und ich finde nicht, dass die Storys über die Stränge schlagen", stellte die TV-Darstellerin in ihrer Story klar und fügte hinzu: "Sandra hat mir gestern auch geschrieben 'alles gut', also muss man, glaub ich, nicht die Position jetzt wieder für sich nutzen. Peace & Harmony."

Instagram / calvinkleinen Sandra Sicora und Calvin Kleinen im Mai 2025

Instagram / annaiff Anna Iffländer und Calvin Kleinen in Kroatien

