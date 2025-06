Sandra beendete Romanze: Calvin Kleinen trägt keine Schuld

Die Liebelei zwischen Sandra Sicora (33) und Calvin Kleinen (33) ist schon wieder vorbei, bevor es erst so richtig losgehen konnte. Die Kennenlernphase, in der die Realitystars sich zuletzt befanden, beendete die #CoupleChallenge-Bekanntheit kürzlich mit einem "klaren Cut" und zudem verkündete sie, sich von Calvin zu distanzieren. Doch wie sie nun in ihrer Instagram-Story zu verstehen gibt, liege die Schuld für all das nicht unbedingt bei ihm. "Es war nicht seine Schuld – ich habe mir einfach was vorgemacht. Ich hatte die rosarote Brille auf und wollte an die schönen Worte glauben, die er gesagt hat", erklärt Sandra. Diese schönen Worte "und noch einiges mehr" waren jedoch nicht nur an sie gerichtet, wie sie angeblich erfahren musste.

Zudem musste sich die frühere Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin eingestehen, dass sie und Calvin verschiedene Lebensstile führen, die wohl nur schwer kompatibel seien. Immerhin scheint Calvin in seinem Job als Mallorca-Star voll aufzugehen. "Sein Lifestyle passt einfach nicht zu dem, was ich mir von einer Beziehung wünsche", erklärt Sandra und ergänzt: "Und wenn sich alle einmischen und man vieles hört, ist es nicht einfach, man weiß nicht mehr, was man glauben soll..."

Schon als Sandra verkündete, dass aus ihr und Calvin nichts Ernstes wird, berichtete sie, einiges über den Reality-TV-Casanova erfahren zu haben. "Die Kennenlernphase mit Calvin ist für mich abgeschlossen. Es gibt einen klaren Cut von meiner Seite aus, weil ich gerade Dinge erfahren habe, die absolut nicht in Ordnung sind, und ich distanziere mich ganz bewusst von ihm", lautete ihr Statement auf Instagram. Für die 33-Jährige sei die Sache somit erledigt und spiele keine Rolle mehr in ihrem Leben.

Collage: sandra.sicora, ActionPress Collage: Sandra Sicora und Calvin Kleinen

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / calvinkleinen Sandra Sicora und Calvin Kleinen im Mai 2025

