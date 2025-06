"Ex on the Beach": Christina Shakiras Fokus lag auf Calvin

Christina Rusch (27), besser bekannt als "Shakira", hat jetzt offenbart, dass sie während der Dreharbeiten zur aktuellen Staffel von Ex on the Beach ein besonderes Interesse an Calvin Kleinen (33) entwickelte. "Ich war voll Fokus auf Calvin", gestand die Reality-Show-Teilnehmerin im Interview mit Blitzlichtgewitter. Das Besondere daran: In der Vergangenheit hatte Christina bereits eine Romanze mit Calvins Bruder Marvin Kleinen. Trotzdem entstand zwischen ihr und Calvin offenbar eine spürbare Dynamik. "Man sieht's ja ein bisschen, ich und Calvin haben uns gut verstanden – ist halt der Bruder von Marvin, muss man ja bedenken, und ich hatte ja etwas mit Marvin, nicht nur Knutscherei, sondern auch mehr. Ist halt ein bisschen komisch, aber davor schrecken die Brüder ja nicht zurück", verriet sie weiter.

Zwischen Christina und Calvin entwickelte sich während der Show offenbar mehr, als die Zuschauer zu sehen bekamen. "Das Krasse ist, muss ich wirklich sagen, es wurde mehr als die Hälfte nicht gezeigt von mir und Calvin", verriet sie und betonte, dass es viel intensivere Momente gegeben habe, als es die Kamerabilder vermuten lassen. Doch das Schicksal der Sendung wollte es anders: Calvin musste die Villa vorzeitig verlassen. Christina vermutete, dass seine Rolle als "großer Bruder", die er zunehmend einnahm, nicht den Vorstellungen der Produktion entsprach – was möglicherweise zu seiner unfreiwilligen Abreise führte. Für sie war sein Ausscheiden ein spürbarer Verlust.

Calvin Kleinen, der vielen als Reality-TV-Star bekannt ist, beweist in diversen Formaten oft seine Lockerheit und sein Unterhaltungstalent. Diesmal überraschte er jedoch mit einer ungewohnt verantwortungsvollen Seite, was bei den Fans gemischte Reaktionen auslöste. Sein Bruder Marvin zeigte sich nach Calvins plötzlichem Auszug aus der Villa besonders emotional. Christina ließ im Interview erahnen, dass sie Calvin gerne länger in der Show gesehen hätte, was auch auf privater Ebene für mehr Klarheit zwischen den beiden hätte sorgen können. Die Familienbande und Zwischentöne machen diese Geschichte jedoch besonders pikant.

RTL Christina Rusch und Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidaten 2025

Instagram / christinashakira Christina Shakira, Influencerin

