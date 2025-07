Das sagt Calvin Kleinen zu Bruder Marvins Liebescomeback

Beim Wiedersehen der Reality-Show Ex on the Beach sorgte das Liebescomeback von Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart für Gesprächsstoff. Moderatorin Nura (36) äußerte dabei die Vermutung, dass Calvins (33) Haltung gegenüber Jennys und Marvins Beziehung eher ablehnend gewesen sei. Marvin nahm seinen Bruder jedoch direkt in Schutz und stellte klar: "Calvin ist mein großer Bruder, der passt halt auf mich auf. Wenn er sieht, dass es mir schlecht geht, dann will er nicht, dass ich diesem Grund wieder in die Arme laufe."

Auch Calvin bezog direkt Stellung und räumte diese Vermutung aus dem Weg: "Ich habe auch nie gesagt, dass ich dagegen war. Mein letzter Stand war nur, Jenny hat keinen Bock mehr. Und dann habe ich gesagt, wenn sie keinen Bock mehr hat, dann lass es auch." Als Marvin schließlich erneut in einer Beziehung aus der Show kam, überraschte Calvin das nicht wirklich: "Am Anfang war Jenny da noch auf Krawall aus, dann hat sie sich aber beruhigt und war für meinen Bruder da. Dann kommt bei denen eins zum anderen." Er betonte, dass er happy sei, solange sein Bruder mit der Situation glücklich ist.

Trotz seiner Freude über das Liebescomeback sieht Calvin noch Herausforderungen für das Paar. "Die müssen immer noch an sich arbeiten, damit man die mal wieder zu Veranstaltungen mitnehmen kann, weil wenn die Alkohol trinken, eskalieren die gerne", merkte er an. Bezüglich der Zukunft der beiden gibt Calvin sich vorsichtig optimistisch: "Wenn die sich weiterhin bemühen und das Ganze in den Griff bekommen und beide wollen, dann hat es eine Zukunft. Ich bin gespannt."

RTL / Frank Fastner Calvin und Marvin, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen bei "Ex on the Beach" 2025

