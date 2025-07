Nach EOTB: Diese Kandidatin hat den größten Followerzuwachs

Die diesjährige Staffel von Ex on the Beach ist jetzt vorbei – und sie brachte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur Schlagzeilen, sondern auch viele neue Fans. Das Follower-Wachstum wurde nun von den "Trashologinnen", die Reality-TV unter psychologischen Gesichtspunkten analysieren, in einem Instagram-Beitrag ausgewertet. Besonders erfolgreich war Kandidatin Marta Dobrowolska, die seit Beginn der Ausstrahlung beeindruckende 49.000 neue Follower gewinnen konnte. Damit sicherte sie sich den Spitzenplatz im Ranking des größten Follower-Zuwachses der Staffel. Auf den weiteren Plätzen folgen Sahel mit 37.000 sowie die Brüder Marvin Kleinen mit 35.000 und Calvin Kleinen (33) mit 31.000 neuen Followern.

Auch Jennifer Degenhart darf sich mit 29.000 zusätzlichen Followern über ein starkes Wachstum freuen. Für andere hingegen lief es eher schleppend: Laut den "Trashologinnen" gewannen Nastasia Martinez, ihr Freund Tobi und Marlisa Rudzios (35) Ex-Freund Fabio jeweils weniger als 1.000 neue Follower – sie landen damit auf den hinteren Rängen. Die Staffel bot vor allem Newcomern eine große Bühne, um ihre Reichweite auszubauen und sich einem breiteren Publikum zu präsentieren. Die Zahlen zeigen deutlich, bei welchen Kandidaten sich der Auftritt vor der Kamera besonders ausgezahlt hat.

Marta, die bislang als Newcomerin im Reality-TV galt, hat mit ihrer frischen und authentischen Art offenbar viele Zuschauer überzeugt. Fans loben ihre ehrliche Ausstrahlung, durch die sie schnell zu einer der beliebtesten Kandidatinnen wurde. Für Marta könnte dieser Erfolg zum Sprungbrett für eine größere Karriere im Reality-TV oder als Influencerin werden. Wie es jetzt für sie und die anderen Kandidaten weitergeht, konnten Fans vor Kurzem in der Wiedersehensshow mit Nura (36) verfolgen.

RTL / Frank Fastner Der Cast von "Ex On The Beach" Staffel sechs

RTL / Frank Fastner Marta Dobrowolska, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

RTL Die "Ex on the Beach"-Kandidaten Joshua, Sahel, Calvin und Franzi

