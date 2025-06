So humorvoll geht Sandra Sicora mit Calvin-Aus im Netz um

Sandra Sicora (33) und Calvin Kleinen (33), die beide als Reality-TV-Stars bekannt sind, sorgten zuletzt für Schlagzeilen, als es zwischen ihnen kurzzeitig romantisch wurde. Doch die aufkeimende Romanze war von kurzer Dauer und ist bereits wieder Vergangenheit. Anstatt den Kopf hängen zu lassen, beweist Sandra Humor und Selbstironie. Auf TikTok teilte sie ein Video, in dem sie ihren Liebeskummer auf humorvolle Weise thematisiert. "Wenn dich einfach alles an ihn erinnert", schreibt sie in dem Clip, während sie verschiedene Leo-Muster in ihrer Umgebung filmt – ein eindeutiger Hinweis auf Calvins Vorliebe für diesen Look, der längst zu seinem Markenzeichen geworden ist.

Die Reaktionen ihrer Fans auf ihren humorvollen Umgang ließen nicht lange auf sich warten. Unter ihrem TikTok-Post fanden sich zahlreiche Kommentare, die Sandras Selbstironie bejubelten. "Heule, zehn Punkte für Sandra", schrieb ein User begeistert. Eine andere Nutzerin schmunzelte: "Ich hatte nichts mit ihm und muss auch immer an ihn denken." Zahlreiche Lach-Emojis und freundliche Worte zeigen, dass sich Sandra mit ihrer charmanten Verarbeitung des Liebeskummers eine Menge Sympathien erspielt hat.

Sandra hatte vor Kurzem selbst auf Instagram eingeräumt, dass die kurzen romantischen Bande zwischen ihr und Calvin von ihr aus ein Ende gefunden hätten. Während die Beziehungsanbahnung begonnen hatte, sich langsam zu festigen, entschied sich Sandra für einen klaren Cut. Dabei ließ sie ihre Community wissen, dass Calvin keine Schuld an der Situation trage – sie habe sich selbst etwas vorgemacht, weil sie an "die schönen Worte" seitens des TV-Casanovas glauben wollte. Obwohl das Happy End ausblieb, zeigt sich Sandra mit einem Lächeln auf den Lippen und beweist, dass sie bereit ist, nach vorn zu blicken.

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinkleinen Sandra Sicora und Calvin Kleinen im Mai 2025

Anzeige Anzeige

RTL / mb-mediaworld Calvin Kleinen, Reality-TV-Darsteller

Anzeige Anzeige

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar