Kampfansage? Melanie Müller widmet ihren Kids rührende Worte

Geht der Rosenkrieg zwischen Melanie Müller (34) und Mike Blümer in die nächste Runde? Die einstige Bachelor-Kandidatin gab Ende vergangenen Jahres die Trennung von ihrem Partner bekannt. Seitdem zoffen sich Melanie und Mike über mehrere Themen. Zuletzt schoss der Unternehmer gegen seine Ex und warf ihr respektloses Verhalten vor. Die Beauty kontert das nun mit einem Familien-Throwback – teilt sie damit auch gegen Mike aus?

Auf Facebook postete Melanie nun nämlich eine Bilder-Collage, die sie mit ihren zwei Kids an der Ostsee zeigt. "Das waren ein paar schöne Tage... Ich vermisse euch jetzt schon, Mami kommt ganz schnell wieder nach Hause", schrieb sie unter die Urlaubserinnerungen. "Mit euch bis ans Ende der Welt", fügte sie an ihren Nachwuchs gerichtet noch hinzu – auch eine Kampfansage an ihren Ex Mike?

Zuletzt hatte sich das einstige Paar nämlich immer wieder um die beiden gemeinsamen Kinder gezofft. Dabei war Mike jetzt immer mehr in die Offensive gegangen. "Langsam sollte jeder sehen, wie angebliche Toleranz ausgelebt wird. Ich werde weiterhin um unsere Kinder kämpfen, wenn nötig auch öffentlich", erklärte er auf Instagram. Damit scheint Melli keine Probleme zu haben.

Getty Images Mike Blümer

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, Reality-TV-Star

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Partner Andreas Kunz und ihren beiden Kids

