David A. Arnold (54) kurz nach Tournee-Auftakt gestorben

Er hatte noch so viel vor. David A. Arnolds (✝54) Karriere nahm grade erst so richtig Fahrt auf. Mit der Netflix-Show "It Ain't For The Weak", die seit dem 19. Juli dieses Jahres auch hierzulande verfügbar ist, feierte der Comedian weltweite Erfolge. Sein erstes Stand-up-Comedy-Special auf auf dem Streamingdienst, "David A. Arnold: Fat Ballerina", debütierte 2019. Mit seiner neuesten Show knüpfte er an seinem Erfolg an. Nun ist David überraschend mit 54 Jahren verstorben.

In einer offiziellen Erklärung teilte seine Familie den Tod des Stand-up-Comedians mit. "Mit großer Trauer müssen wir den frühen Tod unseres Mannes, Vaters, Bruders und Freundes David A. Arnold bestätigen. David ist heute friedlich in seinem Haus gestorben." Die Ärzte hätten eine natürliche Todesursache festgestellt. David hinterlässt seine Frau Julie L. Harkness und zwei Kinder, Anna-Grace und Ashlyn.

David befand sich derzeit auf einer viermonatigen Tour zu seinem neuen Netflix-Special. Die Nachricht seines plötzlichen Todes kam drei Stationen vor dem Ende der Tournee, auf der unter anderem auch die Aufnahmen für das gerade erst veröffentlichte Netflix-Special gedreht wurden.

Instagram / thedavidaarnold David A. Arnold mit seiner Frau, Juni 2022

Instagram / thedavidaarnold David A. Arnold mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern

Instagram / thedavidaarnold David A. Arnold mit seiner Tochter, Juni 2022

