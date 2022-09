Operation London Bridge: Das passiert nach dem Tod der Queen

Das ganze Vereinigte Königreich ist im Ausnahmezustand. Gestern veröffentlichte der Buckingham Palace die traurige Nachricht, dass Queen Elizabeth II. (✝96) nach 70 Jahren auf dem Thron im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Für die zehn Tage nach dem Tod der Monarchin bis zum Staatsbegräbnis gibt es schon seit Jahren ein strenges Protokoll: Die Operation London Bridge ist in vollem Gange.

Heute, am sogenannten D-Day+0, wird der neue König Charles III. mit seiner Gattin Camilla (75) aus Schottland, wo seine Mutter verstorben ist, zurück nach London kehren. Dort wird er so schnell es geht die Premierministerin Liz Truss (47) empfangen und eine Fernsehansprache halten. Außerdem werden Truss und weitere hochrangige Politiker an einem Gedenkgottesdienst in der St.-Paul's-Kirche teilnehmen.

Morgen, am D-Day+1, wird Charles dann förmlich zum neuen König erklärt und gibt seinen Eid ab. Zusätzlich hält er seinen ersten Geheimen Rat ab und wird erneut mit der Premierministerin und dem Kabinett zusammentreffen. Am 11. September beginnt dann die Reise für den Sarg der Queen: Er wird auf dem Landweg in die schottische Hauptstadt Edinburgh gebracht. Dort findet einen Tag später dann nach einer Prozession ein Gottesdienst statt, zu dem die Mitglieder der königlichen Familie erscheinen werden. Auch die Öffentlichkeit hat hier die Möglichkeit, sich kurz von ihrer Königin zu verabschieden. Nach dem Besuch in Schottland wird Charles weiter nach Nordirland und Irland reisen.

Am 13. September wird der Sarg der Königin dann per Flugzeug nach London überführt und eine Probe für die Prozession vom Buckingham Palace zur Westminster Abbey stattfinden. Am nächsten Tag wird dort wieder ein Gottesdienst abgehalten, nachdem der Sarg aufgebahrt wird. In der Westminster Abbey kann die Öffentlichkeit der Verstorbenen insgesamt vier Tage lang die letzte Ehre erweisen. In den darauffolgenden Tagen finden weitere Proben statt, die ersten Staatsoberhäupter treffen für die Beerdigung ein und werden gebührend empfangen. Charles hält weitere Treffen mit der Premierministerin ab. Am 19. September ist es dann so weit: Das Staatsbegräbnis, das live im Fernsehen übertragen wird, findet in der Westminster Abbey statt – die Operation London Bridge ist abgeschlossen.

Getty Images Prinz Charles und die Queen im Juni 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einer Parade in Edinburgh im Juni 2022

Getty Images Prinz Charles, britischer Thronfolger

Getty Images Queen Elizabeth II., Oktober 2021

