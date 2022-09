Mit 88: Oscarpreisträgerin Louise Fletcher ist verstorben!

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Schauspiellegende Louise Fletcher ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Vor allem bekannt geworden ist die Amerikanerin durch ihre Rolle als tyrannische Oberschwester Ratched im Filmdrama "Einer flog über das Kuckucksnest" aus dem Jahr 1975. Dabei stand sie neben Jack Nicholson (85) vor der Kamera und wurde für ihre Schauspielleistung sogar mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin belohnt. Am Freitag schlief Louise friedlich in ihrem Haus in Montdurausse in Frankreich ein.

Louises Tod wurde von ihrem Agenten David Shaul auf Wunsch der Familie gegenüber Deadline bekannt gegeben. Woran die Darstellerin verstorben ist, gab er nicht preis. Die 88-Jährige soll aber im Kreise ihrer Familie ihre letzten Stunden verbracht haben. Sie soll einmal zu ihrer Familie über ihr Haus in Frankreich, auf das sie sehr stolz gewesen sein soll, gesagt haben: "Ich kann nicht glauben, dass ich etwas geschaffen habe, das für mein Wohlbefinden so bedeutsam ist."

Louise kann auf mehr als 60 Jahre Schauspielkarriere zurückblicken, welche zahlreiche Auftritte sowohl im Fernsehen als auch in Filmen umfasste. Sie hatte eine wiederkehrende Rolle in Star Trek als bajoranische Religionsführerin Kai Winn Adami und Gastrollen in "Picket Fences" und "Joan of Arcadia" bescherten ihr im Jahr 1996 beziehungsweise auch im Jahr 2004 Emmy-Nominierungen.

