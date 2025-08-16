Dua Lipa zeigt ihre Bauchmuskeln beim Wasser-Yoga auf Ibiza

Dua Lipa (29) zieht unter der Sonne Ibizas alle Blicke auf sich! Die Sängerin verbringt derzeit einen Urlaub auf der spanischen Insel gemeinsam mit Freunden und ihrem Verlobten Callum Turner (35), um nächste Woche ihren Geburtstag zu feiern. Dabei stehen auch Aktivitäten auf dem Programm: Wie Fotos von People zeigen, wurde die Musikerin bei einer Yoga-Session auf einem Paddleboard inmitten des Mittelmeers gesichtet. Gekleidet in einen auffälligen Bikini in Blau und Bordeauxrot, glänzte die 29-Jährige in der Sonne und präsentierte ihre definierten Bauchmuskeln bei Übungen wie dem herabschauenden Hund und einem mühelos wirkenden Kopfstand.

Das Geburtstagsfieber hat bereits einige Tage zuvor eingesetzt. Ganz im Zeichen ihres bevorstehenden 30. Ehrentags, der am 22. August ansteht, ließ es sich Dua Anfang der Woche bei einem besonderen Dinner auf Ibiza gutgehen. In einem atemberaubenden weißen Cut-out-Kleid des Designers Simon Porte Jacquemus (35) feierte die Sängerin den Beginn ihrer Feierlichkeiten. Auf Social Media ließ sie ihre Fans an den besonderen Momenten teilhaben – und teilte zahlreiche Bilder des ausgelassenen Abends. Ihr Verlobter Callum, der während der Feierlichkeiten lässig in einem gestreiften Hemd und weißen Hosen erschien, wich dabei kaum von ihrer Seite.

Neben dem blau-bordeauxroten Bikini trug Dua während ihrer Yoga-Session auch goldene Creolen und zarte Halsketten. Die Musikerin fiel bereits öfter für ihren kostbaren Schmuck auf. Schon bei ihrem vergangenen Urlaub auf Mallorca faszinierte sie mit funkelnden Luxus-Accessoires. Auf den damals geteilten Bildern kombinierte Dua einen glitzernden Bikini mit Schmuckstücken im Gesamtwert von über 122.000 Euro. Neben zwei Sterling-Silber-Armbändern von Tiffany & Co. und einer mit Diamanten besetzten Choker-Kette fiel vor allem ihr Verlobungsring ins Auge. Callum hatte den goldenen Ring mit einem mindestens drei Karat großen Diamanten eigens für sie anfertigen lassen.

Instagram / dualipa Dua Lipa, Sängerin

Instagram / dualipa Dua Lipa im August 2025

Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im August 2025