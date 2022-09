Wanda-Musiker Christian Hummer ist überraschend verstorben

Traurige Neuigkeiten für alle Wanda-Fans. Vor rund zehn Jahren gründeten die Jungs ihre Indie-Rock-Band. Mit ihren Songs wie "Bologna" oder "Bussi Baby" feierten die Österreicher dann ihren großen Durchbruch – seitdem sind sie auch in Deutschland und in der Schweiz nicht mehr wegzudenken. Jetzt gab die Band aber in einem traurigen Statement bekannt: Ihr Keyboarder Christian Hummer ist überraschend gestorben.

Wie die Band jetzt auf ihrem Instagram-Account offiziell bestätigte, ist ihr langjähriger Keyboarder gestorben: "Schweren Herzens teilen wir euch mit, dass unser Bandmitglied und lieber Freund Christian Hummer nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist." Die Band bittet ihre Fans "die Trauer und die Privatsphäre der Familie und der Band zu respektieren". Auch werden alle geplanten Events in dieser Woche abgesagt.

Die Fans sind von dem Tod des Musikers bestürzt: "Furchtbare Nachrichten. Unsere Gedanken sind bei euch und bei Christians Familie" oder "Viel zu jung… Ruhe in Frieden, Christian. Mein aufrichtiges Beileid und viel Kraft für diese schwere Zeit", schrieben einige Follower in den Kommentaren. Aber auch Kollegen aus der Musikbranche wie der Sänger Casper (40) zollten dem Verstorbenen unter dem Post Tribut.

Instagram / chrisdeboeuf Christian Hummer, Keyboarder

Getty Images Wanda, österreichische Band

Instagram / chrisdeboeuf Christian Hummer im July 2020

