Zwei Jahre Liebe: Baseball-Star Jim Edmonds hat geheiratet

Er hat Ja gesagt! Im August vergangenen Jahres verkündete Baseballspieler Jim Edmonds (52) und seine Freundin Kortnie O’Connor die frohe Botschaft: Sie sind verlobt. Der Sportler ließ sich 2019 von seiner Ex-Frau Meghan King Edmonds (38) scheiden, nachdem das Paar fünf Jahre zusammen war. Im April 2020 war er dann schon wieder vergeben – jetzt haben Jim und seine Kortnie ganz romantisch geheiratet!

"Das war wirklich eine Traumhochzeit in einer wunderschönen Location, umgeben von den wichtigsten Menschen in unserem Leben", schwärmte Kortnie im Gespräch mit People, wo es auch die ersten Bilder zu sehen gibt. "Das Schönste an dieser Hochzeit ist, dass ich den Rest meines Lebens mit Kortnie verbringen darf", ergänzte Jim glücklich. "Zum ersten Mal in meinem Leben verstehe ich endlich, was wahres Glück ist!" Die beiden haben ihre Trauung am Comer See in Italien im Kreise ihrer Liebsten mit gerade einmal 32 Gästen zelebriert.

Ihren besonderen Tag haben Jim und Kortnie ganz intim in einer alten Villa aus dem 19. Jahrhundert gefeiert. Das Model habe dabei in einem schulterfreien Kleid mit blumiger Spitze alle Blicke auf sich gezogen und soll damit für jede Menge Glamour gesorgt haben. Jim hingegen setzte auf einen klassischen Smoking.

Instagram / jimedmonds15 Jim Edmonds, Ex-Baseballer

Instagram / jimedmonds15 Baseballspieler Jim Edmonds und seine Frau Kortnie O’Connor

Instagram / jimedmonds15 Jim Edmonds und Kortnie O’Connor im Juni 2020

