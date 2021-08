Bei ihm läuft es in Sachen Liebe wie am Schnürchen! Ganze fünf Jahre waren Jim Edmonds (51) und seine Ex-Frau Meghan King (36) verheiratet, eh es 2019 zum Bruch kam. Erst seit einigen Monaten ist die Scheidung der beiden durch – doch der ehemalige US-amerikanische Baseballspieler ist nicht lange auf dem Single-Markt: Jim hat seiner Freundin Kortnie O’Connor schon vor wenigen Wochen einen Heiratsantrag gemacht!

Trübsal blasen kommt für ihn nicht in die Tüte! Seit April 2020 gehen der 51-Jährige und das Model nun schon gemeinsam durchs Leben. Via Instagram verriet die brünette Beauty nun, dass ihr Liebster erst kürzlich vor ihr auf die Knie gegangen ist. "Liebes Tagebuch, vor einem Monat hat Jimmy mir einen sehr persönlichen und intimen Heiratsantrag gemacht. Ich habe 'ja' gesagt! In Liebe, Kortnie", schrieb sie zu einem Schwarz-Weiß-Bild von sich, auf dem sie den Verlobungsklunker stolz ihrer Community präsentiert.

Doch nicht nur bei Jim läuft es liebestechnisch ziemlich gut – auch seine Ex-Frau Meghan ist aktuell wieder sehr happy. Anfang des Jahres hatte die Blondine ihrer Insta-Community ihren neuen Freund Will Roos vorgestellt. "Es kam alles ziemlich unerwartet", hatte sie damals verraten.

Jim Edmonds und seine Frau Meghan King Edmonds

Kortnie O'Connor, Model

Meghan King mit ihrem Freund Will Roos

