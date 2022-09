Jennifer Metcalfe gibt ihrem 22-jährigen Toyboy den Laufpass

Diese Liaison war offenbar nicht von langer Dauer. Erst im August machten Fotos die Runde, die Jennifer Metcalfe mit Joshua Cox zeigten. Völlig verliebt wurden die beiden beim Knutschen in Manchester entdeckt. Insider berichteten zu diesem Zeitpunkt, dass die "Hollyoaks"-Darstellerin sehr glücklich mit dem 22-Jährigen sei. Doch nun ist offenbar schon wieder alles aus und vorbei: Jennifer soll ihren Joshua in den Wind geschossen haben.

"Jen hat die Sache mit Josh beendet und sie bleiben einfach nur Freunde", plauderte nun ein Informant gegenüber The Sun aus. Grund für das Liebes-Aus soll die Vergangenheit des 22-Jährigen sein. "Josh hat einen gewissen Ruf als Womanizer und Jen wollte da nicht hineingezogen werden", erklärte die Quelle. Unter Herzschmerz leide die TV-Bekanntheit jedoch nicht. "Es war nie wirklich ernst mit Josh, also es ist nicht so, als ob es ihr das Herz brechen würde", versicherte der Insider.

Es scheint, als habe die 39-Jährige seit ihrer Trennung von dem Vater ihres Sohnes, Greg Lake, kein Glück mehr in der Liebe. Sieben Jahre lang war die Schauspielerin mit dem Geordie Shore-Star liiert. Nach dem Beziehungsende soll Jennifer nur ein paar kurze Romanzen gehabt haben.

Anzeige

Getty Images Jennifer Metcalfe, "Hollyoaks"-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Jennifer Metcalfe, Januar 2014

Anzeige

Getty Images Greg Lake und Jennifer Metcalfe im Januar 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de