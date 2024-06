Jennifer Metcalfe zeigt sich erstmals mit ihrem neuen Freund

Jennifer Metcalfe (40) wurde einst mit ihrer Rolle in der britischen Serie "Hollyoaks" bekannt. Seither machte die Schauspielerin immer wieder von sich reden – vor allem ihr Privatleben stand dabei im Mittelpunkt. Nachdem sie sich im Jahr 2020 von ihrem einstigen Freund, dem Geordie Shore-Darsteller Greg Lake, getrennt hatte, soll es nun in Sachen Liebe wieder besser bei ihr laufen. Seit geraumer Zeit ist sie wieder in festen Händen. Auf Instagram präsentiert Jennifer der Öffentlichkeit nun erstmals ihren Neuen. Eine Aufnahme zeigt, wie sich die Beauty freudestrahlend und vor traumhafter Kulisse an ihren Liebsten kuschelt – den beiden ist das Glück dabei regelrecht ins Gesicht geschrieben.

Dass sich die 40-Jährige nach der Liebespleite von vor einigen Jahren nun mal wieder ganz verliebt im Netz zeigt, scheint ihre Fans ganz besonders zu freuen. Unter dem Beitrag bringen einige deswegen ihre volle Verzückung zum Ausdruck. Demnach heißt es unter anderem "Ach du meine Güte, wie süß! Ein wunderschöner Anblick. Du siehst hinreißend und so glücklich aus und ich liebe es" von einem User. Und dieser ist damit auch nicht allein. Denn in weiteren Beiträgen schreibt ein Follower nur "Es ist so schön, dich so glücklich zu sehen", während ein anderer liebevoll: "Du verdienst die Welt" meint.

Im Sommer 2022 schien es bereits so, als habe Jennifer den Mann fürs Leben gefunden. Damals machten Bilder von ihr und dem damals 22-jährigen Joshua Cox die Runde – diese zeigten die beiden ganz verliebt beim Knutschen in Manchester. Jedoch sollte das Glück nicht von langer Dauer sein. Nach nur einigen Wochen soll die Brünette dem Hottie den Laufpass gegeben haben. "Jen hat die Sache mit Josh beendet und sie bleiben einfach nur Freunde", verriet ein Insider damals gegenüber The Sun und lieferte prompt auch den Grund für die Trennung: "Josh hat einen gewissen Ruf als Womanizer und Jen wollte da nicht hineingezogen werden."

Jennifer Metcalfe, Schauspielerin

Jennifer Metcalfe, Schauspielerin

