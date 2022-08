Neue Liebe? Jennifer Metcalfe datet jetzt diesen Hottie

Was geht da zwischen Jennifer Metcalfe (39) und diesem Schotten? Die "Hollyoaks"-Darstellerin trennte sich 2020 von ihrem damaligen Freund und Geordie Shore-Star Greg Lake, nachdem sie sieben Jahre ein Paar waren und sogar einen gemeinsamen Sohn bekommen hatten. Danach hatte sie nur hier und da kurze Romanzen am Laufen – doch neue Fotos beweisen: Jen hat offenbar wieder einen Neuen am Start!

The Sun liegen vielsagende Bilder vor: Darauf genießt die 39-Jährige einen Abend mit Joshua Cox und knutscht liebevoll mit ihm vor einer Bar in Manchester. Ein Insider gab dem Blatt auch Auskunft darüber, wie die zwei zueinander stehen: "Es ist noch zu früh, aber Jen ist wirklich glücklich." Offiziell zusammen seien die beiden allerdings noch nicht, sie wollen viel mehr schauen, wohin die Reise geht. "Sie möchte die Dinge langsam angehen, hat aber gleichzeitig das Gefühl, dass sie und Josh etwas Besonderes haben", erklärte die Quelle.

Aber wer ist der mysteriöse Mann an Jennifers Seite? Ganz unbekannt ist Joshua nicht, denn er erregte bereits Schlagzeilen, als er mit Annie Kilner anbandelte. Das It-Girl war zu der Zeit der Affäre nämlich eigentlich mit dem Manchester-City-Kicker Kyle Walker zusammen, woraufhin ein kleiner Rosenkrieg ausbrach.

Instagram / missjenjomet Jennifer Metcalfe mit ihrem Sohn

Getty Images Jennifer Metcalfe, "Hollyoaks"-Darstellerin

Instagram / missjenjomet Jennifer Metcalfe, britischer TV-Star

