Prinzessin Kate: So reagierten ihre Kids auf Verlobungsfotos

Mit ihren Kindern wird es Prinzessin Kate (40) anscheinend nicht langweilig! Sie und Prinz William (40) kennen sich schon seit elf Jahren. Neun Jahre später gaben sie im Jahr 2010 dann ihre Verlobung bekannt. Das Jahr darauf ging es vor den Altar und heute sind sie stolze Eltern ihrer drei Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4). Die können manchmal echte Witzbolde sein. Kate gab jetzt unerwartet Einblick in so einen lustigen Moment mit ihrem Nachwuchs.

Prinzessin Kate war diese Woche zu Besuch in Wales. Dort unterhielt sie sich mit ihren Fans. Als ein Besucher eine Flagge mit einem Foto von ihrer Verlobungsfeier mit William hochhielt, erzählte sie von den lustigen Kommentaren ihrer drei Kinder zu dem Schnappschuss: "Mama, du siehst so jung aus!'", lachte sie auf einem Video, das auf Twitter von der Prinzessin geteilt wurde.

"Oh mein Gott, das ist von unserer Verlobung! Wir lachen immer darüber. Obwohl wir seit elf Jahren verheiratet sind, sind wir schon doppelt so lange zusammen, also ist es außergewöhnlich", erinnerte Kate sich an einen der schönsten Tage ihres Lebens. "Es ist schön, nach Wales zurückzukehren, denn dort haben wir gelebt, bevor wir unsere Familie gegründet haben", schwelgte die Prinzessin in Erinnerungen mit ihrem William.

Getty Images Prinz William mit seiner Kate bei ihrer Verlobung im Jahr 2010

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern bei Trooping the Colour 2022

Getty Images Die Cambridges im Juni 2022

