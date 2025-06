Groll zwischen Prinz Harry und Prinz William wächst weiter

Die Beziehung zwischen Prinz Harry (40) und Prinz William (43) scheint auf einem Tiefpunkt angelangt zu sein, und Experten sehen keine Anzeichen einer baldigen Versöhnung. Während Harry, der mit seiner Familie in Kalifornien lebt, öffentlich immer wieder den mangelnden Kontakt und die ausbleibende Unterstützung seiner royalen Verwandtschaft anprangert, verharrt William in eisigem Schweigen. Laut der Royals-Expertin Amanda Matta empfindet Harry weniger Groll über seinen Rückzug aus dem Königshaus im Jahr 2020, sondern vielmehr über die darauffolgende Funkstille. "Zum jetzigen Zeitpunkt scheint Harrys Unmut gegenüber William weniger mit dem tatsächlichen Ausstieg der Sussexes im Jahr 2020 zu tun zu haben als vielmehr mit dem, was danach kam: das Schweigen, die Distanz und das Gefühl, dass die Familie sie kaltgestellt hat, weil sie es gewagt haben, ihre Meinung zu sagen", so Amanda gegenüber Fox News.

Das schwierige Verhältnis zwischen den Brüdern belastet beide Seiten, wie ein Insider erklärte. Der Thronfolger fühle sich von Harry, mit dem er einst Seite an Seite Königshaus-Pflichten erfüllte, verlassen. Dieser Schmerz werde allerdings nie offen ausgesprochen. Stattdessen habe William verstärkt auf die Unterstützung seiner Cousinen, Prinzessin Beatrice (36) und Prinzessin Eugenie (35), zurückgegriffen, um künftige Aufgaben im Zusammenhang mit der Monarchie zu meistern. Harry seinerseits kämpft weiter mit den Folgen seiner Entscheidung, sich aus dem royalen Leben zurückzuziehen. Er hoffe trotz der wachsenden Distanz auf eine Aussprache mit seinem Vater und seinem Bruder, sehe aber keine Bewegung in diese Richtung.

Die angespannte Verbindung der Brüder ist Teil einer längeren Geschichte, die von Rivalität und Traumata geprägt ist. In seiner Autobiografie "Reserve" gab Harry 2023 erstmals tiefere Einblicke in die Konflikte, die mit dem Tod ihrer Mutter, Prinzessin Diana (✝36), ihren Anfang nahmen. Besonders enttäuscht zeigte er sich über einen Vorfall aus dem Jahr 2019, bei dem William ihn während eines Streits körperlich attackiert haben soll. Während Harry sich darum bemüht, seine eigene Familie und seine individuellen Projekte wie die Invictus Games in den Vordergrund zu rücken, fokussiert William weiterhin seine Aufgaben für das Königshaus und seine Liebsten. Ein Zusammenkommen scheint aktuell ausgeschlossen.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022