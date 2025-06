Prinzessin Kate wird bei Wimbledon als Schirmherrin erwartet

Prinzessin Kate (43) steht vor einer aufregenden Woche, da das weltweit berühmte Tennisturnier Wimbledon am kommenden Montag, dem 30. Juni 2025, beginnt. Die Prinzessin von Wales, die seit 2016 Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs ist, wird traditionell bei dem Turnier erwartet. Es wird laut Hello! spekuliert, dass sie, wie in den Jahren zuvor, auch in diesem Jahr den Siegern der Einzel-Finals die Trophäen überreicht. Im vergangenen Jahr hatte die Prinzessin jedoch nicht die Damen-Endrunde besucht – diese Aufgabe übernahm die Wimbledon-Vorsitzende Debbie Jevans. Spannend bleibt, ob Kate dieses Jahr bei beiden Endspielen Präsenz zeigt.

Im vergangenen Jahr verpasste Kate das Damenfinale, woraufhin die Wimbledon-Vorsitzende Debbie Jevans einsprang und die Trophäe überreichte. Beim Herrenfinale hingegen strahlte die Royal an der Seite ihrer Tochter Charlotte (10) sowie ihrer Schwester Pippa Matthews und begeisterte das Publikum mit ihrem Auftreten. Kate übergab den Pokal an Carlos Alcaraz, der Novak Djokovic (38) in einem spektakulären Match besiegte. Ihre Liebe zum Tennis hat Kate bereits in jungen Jahren entwickelt. In einer BBC-Dokumentation berichtete sie 2017, dass Wimbledon ein wichtiger Bestandteil ihrer Sommerferien war und sie selbst inspiriert habe, Tennis auszuprobieren.

Erst vor wenigen Tagen hatte Kate ihre Teilnahme am Royal Ascot überraschend absagen müssen. Ursprünglich war die Prinzessin für die Kutschenprozession an der Seite von William (43) und dem Königspaar angekündigt gewesen. Wenige Minuten nach der Bestätigung folgte jedoch die Absage. Der Kensington-Palast teilte mit, dass die Gattin von Prinz William nach ihrer Krebserkrankung noch nicht die richtige Balance gefunden habe, um bei solchen Veranstaltungen dabei zu sein. Dennoch blieb die Familie gut vertreten: Williams Mutter Carole Middleton (70) sowie ihr Bruder James Middleton (38) mit Ehefrau Alizée waren bei den berühmten Pferderennen vor Ort.

Getty Images Prinzessin Kate bei Wimbledon 2023

Getty Images Prinzessin Kate mit ihrer Tochter Charlotte bei den Wimbledon Championships 2024

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte, 2025