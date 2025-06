Statt Harry: Sie könnte Prinz Williams Stütze als König sein

Prinz William (43) steht vor einer schwierigen Entscheidung für die Zukunft der Monarchie, wenn er eines Tages den Thron besteigt. Während Experten überzeugt sind, dass er eine modernisierte, schlankere Version der königlichen Familie anstrebt, bahnt sich eine persönliche Herausforderung an: Die enge Zusammenarbeit mit seinem Bruder Prinz Harry (40) ist wohl endgültig Geschichte. Der Herzog von Sussex, der 2020 von seinen königlichen Aufgaben zurücktrat und inzwischen in Kalifornien lebt, hat sich durch öffentliche Anschuldigungen gegen die Royals und seine Memoiren weiter von der Familie distanziert. Laut Hello! wird erwartet, dass Harry unter Williams Regentschaft keine formale Rolle spielen wird, trotz seines Wunsches nach Versöhnung.

Anstelle von Harry könnte Zara Tindall (44), Williams Cousine und Tochter von Prinzessin Anne (74), eine bedeutendere Rolle in der Monarchie einnehmen. Zara ist aktuell kein Senior Royal, genießt jedoch durch ihre Arbeit als Olympionikin und ihr Engagement für wohltätige Zwecke großes Ansehen. Experten vermuten, dass William ihre öffentliche Beliebtheit und ihre Zuverlässigkeit nutzen könnte, um die königliche Familie zu stärken. Besonders Jennie Bond, ehemalige BBC-Korrespondentin, betonte Hello! zufolge, dass Zara durch ihre bodenständige Art und ihre Werte hervorragend in Williams Pläne passt.

Die Beziehung von William und Harry hat sich über die Jahre stark verändert, obwohl die Brüder einst ein eingespieltes Team waren. Harry wurde oft als Williams wichtigster Vertrauter beschrieben. Laut Insidern hat William inzwischen akzeptiert, dass sich ihre Wege getrennt haben, auch wenn es für ihn ein schwerer Verlust ist. Stattdessen setzt der Prinz von Wales auf Personen in der Familie, denen er tief vertraut. Zara, die als Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) einen festen Platz im Herzen der Menschen hat, könnte somit ein Schlüsselbaustein für eine moderne und dennoch traditionsbewusste Monarchie werden.

Getty Images Prinz William im Juni 2025 in London

Getty Images Zara Tindall, Cheltenham Festival, 2025

Getty Images Prinz Harry, im April 2025 in London