Royale Voicemail: Prinz William überrascht im BBC-Radio

Prinz William (43) hat erneut bewiesen, dass er nicht nur ein engagierter Royal, sondern auch ein Mann mit Sinn für Humor ist. In der BBC Radio 2 Breakfast Show von Scott Mills überraschte der Prinz von Wales mit einer Botschaft an den Moderator und den Studiogast Robert Irwin (21). William, der Robert bereits von früheren Treffen persönlich kennt, grüßte die beiden herzlich und betonte die Bedeutung des Umweltprojekts Earthshot Prize, dessen Gründer er ist. Kurzerhand lud er Scott und Robert zur kommenden Preisverleihung im November nach Rio de Janeiro ein – aber nicht ohne augenzwinkernde Warnung an den Radiomoderator: "Robert neigt dazu, in Shows plötzlich irgendwelche Tiere aus seinen Taschen zu ziehen. Also pass gut auf, Scott!"

Robert, Sohn des verstorbenen Wildlife-Experten Steve Irwin (✝44), lachte herzlich über die Worte des Prinzen und nutzte den Radiotermin ebenfalls, um über seine Arbeit als Earthshot-Prize-Botschafter zu sprechen. Seit 2024 unterstützt der Australier das Projekt, das innovative Lösungen für den Schutz des Planeten fördert. "Es ist unglaublich inspirierend, Teil einer Initiative zu sein, die Hoffnung in die Welt bringt", erklärte er. Robert, der auch den Australia Zoo leitet, hat sich ganz der Fortführung des Naturschutzengagements seiner Familie verschrieben und beschreibt die Zusammenarbeit mit William als "ein großes Privileg".

Die spaßigen Momente in der Radioshow zeigen erneut, dass William bei aller Ernsthaftigkeit seines Engagements für den Klimaschutz auch gern für heitere Augenblicke sorgt. Schon bei einem Besuch auf der Royal Cornwall Show bewies er kürzlich seinen Humor, als er während einer Gin-Verkostung scherzte und dabei in ein charmantes Wortgefecht mit seiner Tante Sophie, der Herzogin von Edinburgh, geriet. Williams gelassene, humorvolle Art macht ihn nicht nur als Royal, sondern auch als Mensch so beliebt – ob beim Umweltschutz oder im lockeren Umgang mit seinen Mitmenschen.

Getty Images Prinz William, März 2025

Getty Images Prinz William und Robert Irwin in Kapstadt im November 2024

Getty Images Robert Irwin und Prinz William in Kapstadt im November 2024