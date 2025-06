Prinz William besucht britische Fußballfrauen vor EM-Start

Prinz William (43) hat am 30. Juni die englische Frauenfußball-Nationalmannschaft in St George's Park besucht, um ihnen viel Glück für die bevorstehende UEFA-Europameisterschaft zu wünschen. Bei seinem Aufenthalt im nationalen Fußballzentrum Englands traf der Prinz von Wales auf Cheftrainerin Sarina Wiegman sowie führende Vertreter des Fußballverbands, um sich über die Vorbereitung des Teams zu informieren. Neben Gesprächen mit den Spielerinnen, darunter auch sieben Turnier-Debütantinnen, nahm William an Aktivitäten mit dem jungen Mädchenteam teil, die im Zuge der Made-for-This-Game-Kampagne entstanden sind. Diese Initiative wurde ins Leben gerufen, um nach dem historischen Sieg der Lionesses bei der EM 2022 junge Mädchen für den Frauenfußball zu begeistern.

Der Besuch des Prinzen markierte außerdem einen symbolischen Auftakt zur diesjährigen Europameisterschaft, die am 2. Juli beginnt. Neben den Gesprächen mit den Spielerinnen widmete sich William auch interaktiven Aktivitäten, darunter das Bedrucken von Fußballtrikots mit Spielerinnen und Mitarbeitenden in den Umkleidekabinen. Begleitet wurde er von ehemaligen Lionesses wie Rachel Brown-Finnis und Kerry Davis, die sich gemeinsam mit dem Thronfolger für den Nachwuchsfußball engagierten. Die diesjährige Mannschaft, deren Kader kürzlich von Sarina Wiegman bekannt gegeben wurde, unterscheidet sich deutlich von der Siegertruppe von 2022, da zahlreiche neue Talente erstmals bei einem großen Turnier antreten werden.

Fußball ist eine langjährige Leidenschaft von Prinz William, der bekennender Aston-Villa-Fan ist und sich über mehr als zwei Jahrzehnte als Präsident des englischen Fußballverbands engagiert hat. Letztes Jahr trat er jedoch zurück, um sich verstärkt seinen royalen Pflichten zu widmen. Neben seiner Unterstützung für den Sport setzt sich William aktiv für andere Themen ein, darunter den Kampf gegen den Klimawandel. Erst kürzlich machte er bei einer Veranstaltung zur London Climate Action Week auf die Bedeutung indigener Völker im Naturschutz aufmerksam.

Getty Images Prinz William und Fußballtrainer, Juni 2025

Getty Images Prinz William mit Mitgliedern der englischen Fußball-Frauenmannschaft, Juni 2025

Getty Images Prinz William im Juni 2025 in London