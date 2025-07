"Schwierig": Prinzessin Kate äußert sich zu Krebsbehandlung

Prinzessin Kate (43), die Prinzessin von Wales, hat sich bei einem Besuch im Colchester Hospital in Essex erstmals seit ihrer Abwesenheit bei Royal Ascot öffentlich gezeigt. Am heutigen Dienstag sprach die Royal offen über die Herausforderungen ihrer Krebsbehandlung und den schwierigen Weg zurück in den Alltag. Während ihres Besuchs in einem neu gestalteten Wohlfühlgarten beschrieb sie, wie schwer die Phase nach der Therapie sei. "Man denkt, man kann nach der Behandlung einfach wieder normal weitermachen, aber das ist tatsächlich unglaublich schwierig", schilderte sie laut Daily Mail. Der Garten, in dem Kate half, Rosen zu pflanzen, bietet Patienten sowie Besuchern einen Ort der Ruhe und Regeneration.

Seit ihrer Krebsdiagnose im März 2024 hat Kate Schritt für Schritt zu ihren öffentlichen Aufgaben zurückgefunden. Nach einer intensiven Chemotherapie, die sie im September erfolgreich abschloss, ist sie nun in Remission. Die heutigen "Catherine's Rose"-Pflanzungen sind ein emotionales Ereignis: Die Rosen wurden eigens zu ihrem Ehrennamen entwickelt und die Einnahmen aus den Verkäufen fließen an die Royal Marsden Cancer Charity, die Kates eigene Behandlung unterstützt hat. Neben ihrer Rolle als Fürsprecherin für naturbasierte Erholung und Heilung engagiert sich die Prinzessin weiterhin intensiv für Initiativen, die Patienten und ihre Familien unterstützen.

Bereits vor rund drei Monaten hatte Kate in einem bewegenden YouTube-Video offenbart, wie sehr ihr die Natur während der schwierigsten Momente unterstützend zur Seite stand. "Es ist eine emotionale und spirituelle Verbindung", sagte die Prinzessin damals und erklärte vor jungen Pfadfindern, wie sehr ihr Spaziergänge an der frischen Luft Kraft und Zuversicht gegeben haben. Auf Social Media teilte die 43-Jährige außerdem mit, dass die Natur im vergangenen Jahr für ihre Familie zum Rückzugsort wurde.

Getty Images Prinzessin Kate, Juli 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Juli 2025

Getty Images Prinzessin Kate im Februar 2025