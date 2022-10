Partnerlook: Steven Romo und Stephen Morgan haben geheiratet

Süße Neuigkeiten von Steven Romo und Stephen Morgan! Die beiden TV-Stars hatten vor gut einem Jahr bereits bekannt gemacht, dass sie ihr Leben miteinander verbringen möchten: Nur kurz nach ihrem offiziellen Liebes-Outing verlobten sich der attraktive Nachrichtensprecher und der hübsche Fernseh-Meteorologe. Ihre Fans waren von diesen News begeistert – und dürfen sich nun erneut freuen: Steven und Stephen haben geheiratet!

Wie People berichtet, gaben sich die beiden Männer am Samstag in Dallas das Jawort. Beide trugen dabei blaue Dreiteiler-Anzüge und strahlten auf den Fotos im Partnerlook. Nach der Trauung war das Bräutigampaar total happy: "Er will nicht ohne mich leben. Und ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen", schwärmte Stephen gegenüber dem Magazin.

Die Vorbereitungen auf ihren großen Tag hatten die beiden Fox-News-Stars auch mit ihren Followern im Netz geteilt. Noch am Samstagmorgen veröffentlichte Steven einen Clip, in dem er verriet, dass sie endlich ihre Heiratserlaubnis bekommen hätten. "Unsere Familien kommen jetzt an. Es geht los", erklärte er aufgeregt.

Instagram / stevenromo Stephen Morgan und Steven Romo, Juli 2021

Instagram / stevenromo Steven Romo und Stephen Morgan

Instagram / stevenromo Steven Romo

