So sieht Kevin-Myers-Darsteller von "American Pie" heute aus

Thomas Ian Nicholas (45), bekannt als Kevin Myers aus der Kultkomödie American Pie, ist kaum wiederzuerkennen! Mehr als 26 Jahre nach dem weltweiten Kinoerfolg sorgte er am Montag auf dem roten Teppich der "Primitive War"-Premiere in Los Angeles für Aufsehen. Mit langem, zerzaustem Haar und vollem Bart präsentierte sich der Schauspieler in einem Look, der kaum weiter von seinem damaligen Schönlings-Image entfernt sein könnte.

Nach seinem Durchbruch 1999 kehrte Nicholas in allen drei Fortsetzungen der Reihe zurück, zuletzt 2012 in "American Reunion – Das Klassentreffen". Doch seine Karriere blieb nicht auf Filme beschränkt: Neben weiteren Rollen entdeckte er früh seine zweite Leidenschaft – die Musik. Als Frontmann der "Thomas Nicholas Band" brachte er inzwischen sieben Studioalben heraus und tourt regelmäßig durch die USA und Großbritannien. Zudem kamen immer wieder Spekulationen über eine mögliche "American Pie"-Fortsetzung auf.

Auch einige seiner früheren Co-Stars könnten sich ein Comeback durchaus vorstellen. Seann William Scott (48), der in die Rolle des legendären Steven Stifler schlüpfte, schwärmte bereits vor zwei Jahren im Gespräch mit Us Weekly: "Ich liebe diese Figur und alle, die am Film beteiligt waren. Es wäre wirklich spannend, Stifler wiederzusehen – aber dafür bräuchte es das perfekte Drehbuch." Hauptdarsteller Jason Biggs (47) signalisierte ebenfalls Bereitschaft, erneut als Jim Levenstein vor der Kamera zu stehen – allerdings nur unter den richtigen Voraussetzungen. Die Hoffnung auf ein mögliches Wiedersehen mit der legendären Clique lebt also weiter!

IMAGO / Ronald Grant Thomas Ian Nicholas im dritten Teil von "American Pie", 2003

IMAGO / ZUMA Press Wire / Kathy Hutchins Schauspieler Thomas Ian Nicholas, "Primative War"-Premiere 2025

Getty Images Jason Biggs und Seann William Scott im Jahr 2012