Schnittfehler in "Der Sommer, als ich schön wurde" entdeckt

Fans der erfolgreichen Prime-Video-Serie "Der Sommer, als ich schön wurde" sind auf einen amüsanten Schnittfehler aufmerksam geworden, der in der Folge vom 13. August zu sehen war. In einer Szene liegen Isabel "Belly" Conklin, gespielt von Lola Tung (22), und ihr Verlobter Jeremiah Fisher, dargestellt von Gavin Casalegno (25), gemeinsam auf einer Luftmatratze. Währenddessen fällt einem Zuschauer auf, wie sich ein Kleid von Belly scheinbar selbstständig macht und langsam aus dem Bild verschwindet. Ein Fan teilte den Moment auf TikTok und schrieb erstaunt zu dem Video: "Warte... Was? Warum krabbelt das Kleid weg?"

Die Reaktionen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren scherzen Fans über den kuriosen Moment. "Sogar das Kleid ist Team Conrad", schrieb ein Nutzer und bezog sich auf Jeremiahs Bruder Conrad, mit dem Belly eine komplizierte Liebesgeschichte verbindet. Andere witzelten, dass der Geist von Jeremiahs verstorbener Mutter Susannah möglicherweise hinter der mysteriösen Kleiderbewegung steckt und die Hochzeit verhindern wolle. Ein weiterer Fan spekulierte über den Ursprung des Fehlers: "Ich stelle mir vor, wie der Fuß eines Kameramanns stecken geblieben ist und dieser versucht hat, sich unauffällig aus der Szene zu bewegen."

Doch nicht nur der Schnittfehler erregte Aufmerksamkeit. Auch die musikalische Untermalung der Serie sorgt für Gesprächsstoff, denn Taylor Swifts Song "False God" wurde nun bereits zum zweiten Mal in emotional aufgeladenen Szenen zwischen Belly und Conrad eingesetzt. In einer aktuellen Folge nähern sich die beiden erneut, obwohl Belly mittlerweile verlobt ist. Fans jeder Richtung diskutieren leidenschaftlich darüber, welcher der beiden Brüder die bessere Wahl für Belly ist. Gleichzeitig feiern sie die meisterhafte Integration von Taylors Musik, die immer wieder bedeutungsvolle Momente in der Serie untermalt.

Getty Images Christopher Briney, Lola Tung und Gavin Casalegno in New York City, 2023

IMAGO / Everett Collection Lola Tung und Christopher Briney in "Der Sommer, als ich schön wurde", Staffel 2

Getty Images Gavin Casalegno, Schauspieler

