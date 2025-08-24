Chris Martin hilft Fan bei einem Heiratsantrag in Wembley

Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) sorgte während eines Konzerts im Londoner Wembley-Stadion nicht nur musikalisch, sondern auch zwischenmenschlich für unvergessliche Momente. Als ein Fan im Publikum ein Schild hochhielt, auf dem er um Unterstützung bei einem Heiratsantrag bat, half der Musiker nur zu gern – jedoch nicht, ohne mit einem Augenzwinkern an einen vorherigen Fauxpas der berühmten Kiss Cam zu erinnern. Bevor er loslegte, fragte er scherzhaft: "Ist das wirklich deine Partnerin? Niemand anderes? Und ihr seid auch keine Geschwister oder Cousins?" Erst als ihm der junge Mann mit einem Nicken bestätigte, dass alles in Ordnung sei, forderte Chris das Publikum auf, die romantische Geste zu feiern. Ein TikTok-Video des Vorfalls sorgt seitdem für Belustigung im Netz.

In seiner kleinen Ansprache bezog sich Chris auf das Drama rund um den CEO Andy Byron, der gemeinsam mit seiner Angestellten Kristin Cabot ein Konzert der Band in Boston besuchte. Dabei wurden sie von der Kiss Cam beim Schmusen erwischt. Das Problem: Beide sind eigentlich mit anderen Personen verheiratet. Der Vorfall ging im Netz viral und hatte schwerwiegende Folgen für den Firmenchef. Wegen des weltweiten Spotts über seine Affäre kündigte der US-Amerikaner schließlich seinen Job.

Während die Situation für Andy Byron eine öffentliche Blamage war, nahm Chris sie mit Humor. Mehrfach hat der Ex-Mann von Gwyneth Paltrow (52) seitdem Witze über die Kiss Cam gemacht. Zuletzt erklärte er laut TMZ während einer Show in Hull: "Das nennt man einen Großbildschirm, und wir machen das schon seit sehr langer Zeit. Wir suchen Leute aus, um sie zu begrüßen. Und manchmal kommt es dabei zu einem internationalen Skandal, klar. Aber meistens versuchen wir nur, ein paar Leute zu begrüßen, das ist alles!"

Getty Images Chris Martin, Colplay-Frontmann

Getty Images Die Band Coldplay auf dem iHeartRadio-Music-Festival 2021

