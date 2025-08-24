19 Jahre "Big Bang": G-Dragon schmeißt große Reunion-Party

Big Bang hat allen Grund zu feiern: Die K-Pop-Legenden markierten ihr 19-jähriges Bestehen mit einer besonderen Reunion-Party auf dem YouTube-Kanal "ZIP DAESUNG" von Bandmitglied Daesung. G-Dragon (37) übernahm die Moderation und sorgte gleich zu Beginn für Lacher. Mit einem breiten Grinsen eröffnete er das Event: "Ich habe gehört, hier sind ein paar alte Kids. Das ist unser Zuhause. Lasst uns loslegen." Die ausgelassene Stimmung setzte sich fort, als er seine Bandkollegen humorvoll vorstellte. Über Taeyang scherzte er, er sei "voller Charisma" und einzigartig, während Daesung als "frech" beschrieben wurde.

Die Mitglieder, die sich seit langem wieder zu diesem Anlass trafen, machten die Party zu einem herzerwärmenden Ereignis. Gemeinsam feierten die drei Bandmitglieder diesen besonderen Meilenstein und hielten den Moment mit Erinnerungen und humorvollen Kommentaren fest. Doch Big Bang feierte nicht allein: Unter den Gästen waren laut Allkpop prominente Freunde wie CL von 2NE1, Hoshi von Seventeen, Schauspieler Go Kyung Pyo, Son Na Eun und der Tänzer Deukie. Ihre Anwesenheit sorgte für Begeisterung und Vorfreude auf die gesamte Episode.

Die drei verbliebenen Mitglieder von Big Bang sind bekannt für ihre kreative und humorvolle Art, die auch bei diesem Jubiläum nicht zu kurz kam. Nach all den Jahren verbindet sie immer noch eine enge Freundschaft, die sie gerne mit ehemaligen Weggefährten und Fans teilen. Ein ehemaliges Mitglied fehlte jedoch bei der Feier: T.O.P, bekannt aus der Erfolgsserie Squid Game. 2022 verließ der Rapper die Gruppe nach 16 Jahren und hat offenbar kaum Kontakt zu seinen ehemaligen Kollegen. Seit 2006 begeistert Big Bang mit Hits wie "Fantastic Baby" und "Bang Bang Bang" die K-Pop-Welt und gehört zu den erfolgreichsten Gruppen der Branche. Für Fans gibt es das volle Party-Erlebnis laut Allkpop ab dem 22. August um 18 Uhr auf Daesungs YouTube-Kanal zu sehen.

Ian Gavan, Getty Images Europe G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung and Seungri bei den MTV Europe Music Awards 2011, Belfast 2011

Getty Images K-Pop-Sänger G-Dragon, Januar 2025

Getty Images Big Bang, K-Pop-Gruppe

