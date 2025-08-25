Natalie Portman ist Favoritin für Sinéad-O'Connor-Biopic

Schauspielerin Natalie Portman (44) könnte bald in die Rolle der ikonischen Musikerin Sinéad O'Connor (†56) schlüpfen. Berichten zufolge ist Natalie die Favoritin für ein geplantes Biopic, das das bewegte Leben der irischen Grammy-Gewinnerin nachzeichnen soll. Sinéad, die im Juli 2023 im Alter von 56 Jahren verstarb, sprach noch vor ihrem Tod über ein solches Projekt. Verantwortlich für die Filmbiografie ist eine irische Produktionsfirma, die zuvor bereits an einem Dokumentarfilm über die gefeierte Sängerin arbeitete. Laut einem Insider gegenüber der Sun sollen die Produzenten überzeugt davon sein, dass Natalie "die Stärke und Präsenz" habe, um Sinéad gerecht zu werden, und auch äußerlich eine beachtliche Ähnlichkeit mit der Sängerin aufweise.

Die Filmemacher sollen sich bei der Konzeptentwicklung stark von Sinéads eigenen Ideen inspirieren lassen haben. Eine Quelle erwähnte, dass der Film ursprünglich drei unterschiedliche Schauspielerinnen zeigen sollte, die verschiedene Lebensabschnitte der Musikerin verkörpern. Diese Herangehensweise sei nicht nur kreativ, sondern auch ein Augenzwinkern in Richtung Sinéads kritischer Haltung gegenüber der Kirche gewesen. Hollywoodstar Demi Moore (62) und die irische Darstellerin Saoirse Ronan (31) werden ebenfalls als mögliche Besetzungen gehandelt. Der Film könnte auf Sinéads Autobiografie "Rememberings" von 2021 basieren und wird von der Produktionsfirma jedenfalls sehnsüchtig erwartet.

Sinéad O'Connor machte nicht nur musikalisch, sondern auch durch ihr turbulentes Privatleben und ihren gesundheitlichen Kampf Schlagzeilen. Ihr viel zu früher Tod folgte nur 18 Monate nach dem Verlust ihres Sohnes Shane, der tragisch verstarb. Die Sängerin selbst hatte in früheren Interviews immer wieder offen über gesundheitliche Herausforderungen gesprochen. Wie bekannt wurde, litt sie gegen Ende ihres Lebens an COPD und Asthma – zwei Erkrankungen, die sich nachhaltig auf ihre Gesundheit auswirkten. Ihre Musik, ihr Engagement und ihre Unerschrockenheit bleiben jedoch unvergessen. Natalie Portman könnte mit dieser Rolle eine der vermutlich persönlichsten Herausforderungen ihrer Karriere eingehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Portman bei der Premiere von "Fountain of Youth", Mai 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Sinéad O'Connor, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sinéad O'Connor im Dezember 2011