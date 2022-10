Wird sie für "Temptation Island V.I.P."-Aleks gefährlich?

Aleks Petrovic (31) hat eine Verführerin ins Auge gefasst! Der Reality-TV-Teilnehmer nimmt gemeinsam mit seiner Freundin Christina Dimitriou (30) an dem pikanten Fremdflirt-Format Temptation Island V.I.P. teil. In der Vorschau war bereits zu sehen, dass vor allem Christina in der Sendung mit den Nerven am Ende ist. Welche schlimmen Bilder hat sie von ihrem Partner zu sehen bekommen? Jetzt scheint es so, dass Aleks an einer Verführerin besonders viel Gefallen gefunden hat!

In der Villa der Männer kam Aleks mit Verführerin Vanessa ins Gespräch. Die beiden verstanden sich auf Anhieb. Im Interview mit Promiflash schwärmte der ehemalige Love Island-Kandidat von der Beauty: "Vanessa ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Sie wirkt für ihr Alter sehr reif und reflektiert. Mit ihr habe ich direkt sehr tiefgründig kommunizieren können."

Doch ist Vanessa seiner Freundin Christina zu dem Zeitpunkt schon gefährlich geworden? "Das dachte ich nicht, ich habe es einfach nur genossen, mit jemandem zu kommunizieren, der auf meiner Wellenlänge war", stellte der Ex-Are You The One?-Teilnehmer gegenüber Promiflash klar. Ob es zwischen den beiden so harmlos bleibt, ist jedoch abzuwarten. Wie in der Vorschau zu Folge zwei zu sehen ist, gehen Aleks und Vanessa im Pool bei Temptation Island V.I.P. ordentlich auf Tuchfühlung.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 4. Oktober auf RTL+.

RTL Vanessa, "Temptation Island V.I.P."- Verführerin

RTL Aleks Petrovic und Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

