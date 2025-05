Aleks Petrovic mischt bei "Temptation Island V.I.P." mit

Krasse Nachrichten für alle Temptation Island V.I.P.-Fans: Die Realitystars Aleksandar Petrovic (34) und seine Verlobte Vanessa Nwattu nehmen an dem beliebten Datingformat teil. Auf der offiziellen Instagram-Seite der Show werden diese News bestätigt. "Es geht zurück an den Ort, an dem alles begann: Aleks und Vanessa stellen sich nun gemeinsam als Paar der ultimativen Beziehungsprobe. Bei 'Temptation Island V.I.P.' geht es für die beiden um alles – Vertrauen, Zukunft und vielleicht sogar die Hochzeit."

Die Teilnahme an der Show ist aufgrund der Geschichte des Paares wohl besonders brisant: 2022 lernten sich die Dubai-Auswanderer in genau diesem Format kennen. Aleks und seine damalige Freundin Christina Dimitriou (33) testeten damals bei "Temptation Island V.I.P." ihre Liebe zueinander und scheiterten bekanntlich krachend. Der Dubai-Auswanderer verliebte sich in die Verführerin Vanessa und begann noch in der Show eine Beziehung mit der Berlinerin.

Die Fans sind von der Show-Teilnahme des Paares völlig überrascht. "Damit hätte ich an diesem Montagmorgen wirklich nicht gerechnet", oder "Das versüßt mir gerade richtig den Frühdienst", lauten zwei Kommentare unter dem Post. Auch Realitystar Marlisa Rudzio (35) reagiert auf die krasse Neuigkeit und schreibt: "Sprachlos".

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020

Instagram / aleks_petrovic Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars

