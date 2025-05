Bald nächste Verführerin? Aleks Petrovic sorgt sich nicht

Aleksandar Petrovic (34) steht wieder vor einer spannenden Herausforderung bei Temptation Island V.I.P.. Der Reality-TV-Star kehrt in die Show zurück, die sein Leben bereits einmal auf den Kopf gestellt hat. 2022 nahm er gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Christina Dimitriou (33) an dem Format teil. Damals führte der Treuetest zum Bruch der Beziehung – der Grund dafür war Vanessa, die Verführerin, die heute seine Verlobte ist. Doch dieses Mal zeigt sich Aleks gelassen. "Also, ich bin keiner, der jetzt da irgendeinen Schwachsinn macht. Bei dir [Vanessa] war das ja auch eine einmalige Ausnahmesituation. Hoffen wir mal, ne?", äußerte er sich gegenüber RTL.

Sein Verhalten bei seiner ersten Showteilnahme sieht Aleks mittlerweile kritisch. "Das sind ja wirklich Emotionen entstanden [damals mit Vanessa]. Hätte ich halt unterbinden sollen, habe ich nicht gemacht. Ich war egoistisch." Nichtsdestotrotz ist der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat heute superglücklich mit der 25-Jährigen und betont daher gegenüber dem Sender: "Und Halligalli mache ich da [jetzt] schon mal gar nicht."

Bei den Fans ruft die "Temptation Island V.I.P."-Teilnahme des Paars große Verwunderung hervor. "Haben die beiden nicht gesagt, die würden da nie wieder mitmachen?", Die sind kurz davor zu heiraten, warum macht man sich das wegen ein bisschen Gage kaputt?" oder "Mal schauen, ob sie den Satz 'Ich habe aktuell zwei Freundinnen' zu hören bekommt", schreiben drei Fans im Netz.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Instagram / vanessa.nwa Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Realitystars

