So verliebten sich Vanessa und Aleks bei "Temptation Island"

Aleksandar Petrovic (34) und Vanessa Nwattu stellen ihre Beziehung bald bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Diese Neuigkeit ist besonders brisant, da ihre Romanze genau an diesem Ort ihren Lauf nahm. 2022 nahm Aleks mit seiner damaligen Partnerin Christina Dimitriou (33) an dem Experiment teil und traf auf seine heutige Herzdame. Die Chemie zwischen ihm und der Verführerin war spürbar, und sie konnten die Finger nicht voneinander lassen. Spätestens ihr gemeinsames Gedicht zu Vertrauen, Mindset und Leidenschaft bleibt den Fans bis heute unvergessen. Noch vor dem finalen Wiedersehen mit seiner eigentlichen Partnerin erklärte der Casanova: "[Vanessa] ist gerade meine Freundin und ich bin offiziell an zwei Frauen gleichzeitig vergeben."

Die Rückkehr des Paares auf die Insel der Verführung ist für Fans des Formats kaum zu glauben. "Haben die beiden nicht gesagt, sie würden da nie wieder mitmachen?", wunderte sich ein Zuschauer in einem Kommentar auf Instagram. Ein anderer User scherzte: "Mal schauen, ob sie den Satz 'Ich habe aktuell zwei Freundinnen' zu hören bekommt." Einige Unterstützer glauben allerdings daran, dass Vanessa und Aleks die Herausforderung gemeinsam meistern werden.

Neben den beiden Temptation-Profis sollen auch einige andere berühmte Paare ihre Liebe in der TV-Show testen wollen. Wie Bild berichtete, wagen sich auch Chiara Antonella (28) und ihr Partner Wladi in das Format. Auch dabei sind Melissa Heitmann (28) und Marwin Klute sowie die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheiten Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann.

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu, Influencer

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann und Marwin Klute, September 2024

