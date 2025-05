"Das Beste": Christina Dimitriou schwärmt von Rolle als Mama

Christina Dimitriou (33) konnte jüngst einen ganz besonderen Meilenstein in ihrem Leben feiern: Die Reality-TV-Bekanntheit ist im März zum ersten Mal Mutter geworden. Bei der Geburtstags- und Releaseparty von Momo Chahine in Dortmund, einem ihrer ersten Abende wieder außerhalb der eigenen vier Wände, schwärmte sie im Gespräch mit Promiflash von ihrem neuen Alltag mit Baby. "Das ist heute mein erster Abend, dass ich wieder mal ein bisschen rausgehe", erklärte Christina. Doch die Prioritäten sind klar gesetzt: "Dann geht's auch ganz schnell wieder für mich nach Hause."

Ihre Begeisterung für ihre Rolle als Mutter konnte sie dabei kaum verbergen. "Boah, ich muss sagen, es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt. Und ich genieße jede Sekunde", betonte sie voller Emotionen im Promiflash-Interview. Ihre Tochter sei "das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte" – damit zeigte Christina eine ganz neue Seite von sich, die ihren vollen Einsatz für das kleine Glück deutlich macht. Was genau in ihrem neuen Alltag passiert, hielt sie geheim, doch die Liebe zu ihrem Baby steht für die einstige Teilnehmerin von "Das große Promi-Büßen" absolut im Mittelpunkt.

Schon in den vergangenen Wochen gewährte Christina auf Instagram Einblicke in ihr Leben als Neu-Mama. Mit ihrer kleinen Tochter auf dem Arm und einem strahlenden Lächeln präsentierte sie sich auf Fotos, die ihre Instagram-Follower begeisterten. Die Ex-Freundin von Realitystar Aleksandar Petrovic (34) scheint mit viel Freude in ihre neue Rolle hineinzuwachsen und macht dabei nicht nur ihre Anhänger stolz, sondern erlebt offensichtlich auch die glücklichste Zeit ihres bisherigen Lebens.

Instagram / christinadimitriou_official Realitystar Christina Dimitriou mit ihrer Tochter, März 2025

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar

