Schwierige Schwangerschaft: Lisa Akkaya ist Partner dankbar

Lisa Marie Akkaya (24) hat sich in einem emotionalen Instagram-Video an ihre Fans gewandt und dabei offen über ihre aktuelle Schwangerschaft und die damit verbundenen Herausforderungen gesprochen. In dem Video erklärt die Social-Media-Persönlichkeit, dass sie einige Tage gebraucht habe, um die schwierige Situation um ihr ungeborenes Baby zu verarbeiten. Besonders hebt sie die Unterstützung ihres Partners Furkan Akkaya (24) hervor, der ihr während dieser Zeit eine immense Stütze gewesen sei und sie sowohl emotional als auch mental gestärkt habe.

In dem Statement bedankt sich die 24-Jährige auch bei den vielen Müttern, die ihr mit ihren Nachrichten Trost und Einfühlungsvermögen geschenkt haben. Lisa Marie spricht offen über den Ärger und die Frustration, die die gesundheitlichen Beschwerden bei ihr auslösen, und gesteht, dass sie diese manchmal an Furkan ausgelassen habe. Dennoch habe er sie nie im Stich gelassen: "Er hat mich gestärkt und mir Hoffnung gegeben." Besonders verärgert äußert sich die Influencerin über eine laufende Debatte im Netz. Sie empfinde es als "absurd", sich rechtfertigen zu müssen, warum sie schwanger geworden sei.

Die beiden ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Kandidaten wurden vor rund sieben Monaten zum ersten Mal Eltern. Vor wenigen Tagen verkündeten sie dann im Netz, erneut ein Kind zu erwarten. Allerdings setzte der Geburtsvorgang ein, obwohl sich Lisa Marie erst im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft befindet. Ramin Seyed, der Manager von Lisa und Furkan, äußerte sich zu der Situation gegenüber Promiflash und erklärte: "Die ganze Familie ist permanent zusammen und um Lisas Gesundheit besorgt. Alles andere hat gerade keinen Wert für sie. Bis sie wieder ganz gesund ist, braucht sie zu 100 Prozent ihre Ruhe."

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube

