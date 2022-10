Nazi-Vorwürfe: Polizei durchsucht Melanie Müllers Haus!

Jetzt greift die Polizei ein. Zuletzt hatte Melanie Müller (34) mit harten Vorwürfen zu kämpfen: Auf den Konzerten der Ballermann-Sängerin sollen Fans rechtsextreme Parolen gerufen haben – Melli selbst soll sogar auf der Bühne den Hitlergruß gezeigt haben. Bislang dementiert sie eine rechte Gesinnung und ignoriert die Vorwürfe. Doch nun laufen Ermittlungen gegen sie: Jetzt suchte die Polizei Melanies Wohnhaus nach Beweismitteln ab.

Das berichtet Bild. Demnach sei am frühen Morgen ein Einsatzkommando in das Wohnhaus der Reality-TV-Bekanntheit in Leipzig eingedrungen. "Der Hund schlug an, davon wurde ich wach und dann standen auch schon die Polizisten vor mir", berichtete Melanies Lebensgefährte Andreas Kunz gegenüber dem Blatt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft erklärte außerdem, wie es zu der Razzia gekommen ist: "Es geht um zwei Verfahren im Zusammenhang mit den aufgetauchten Videos." Melanie selbst war zu dem Zeitpunkt allerdings nicht zu Hause – sie tritt gerade noch regelmäßig auf Mallorca auf.

Doch ist die Polizei bei Melanie fündig geworden? Offenbar haben sie nach Speichermedien gesucht, doch Andreas beteuerte, die Polizisten hätten nichts gefunden. Die Beamten selbst dürfen diesbezüglich noch keine Rückmeldung geben, da es sich um laufende Verfahren handelt.

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Partner Andreas Kunz und ihren beiden Kids

RTL / Frank W. Hempel Melanie Müller bei "Das Klassentreffen der Dschungelstars – Jetzt wird ausgepackt!"

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller im Februar 2022 auf Mallorca

