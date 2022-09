Während Konzert: Macht Melanie Müller hier einen Hitlergruß?

Melanie Müller (34) steht wieder in den Schlagzeilen! Eigentlich gilt die Fernsehbekanntheit als Party-Schlagersängerin und Reality-TV-Darstellerin als absolute Stimmungskanone. Doch aktuell wird die ehemalige Bachelor-Kandidatin mit sehr ernsten Anschuldigungen konfrontiert. Der Grund: Kürzlich gab die Zweifach-Mutter ein Konzert, auf dem rechtsextreme Parolen gegrölt wurden. Im Netz distanzierte sie sich daraufhin von solch einem Gedankengut. Doch jetzt bringt ein weiteres Video Melanie in die Bredouille: Sie soll auf einem Konzert einen Hitlergruß gezeigt haben.

In einem Video, das der Bild vorliegt, ist Melanie bei einem Konzert auf dem Oktoberfest für die Hooligan-Truppe Rowdys Eastside am 17. September zu sehen. Zu der Gruppe sollen laut einer Sprecherin des Verfassungsschutzes auch Rechtsextreme gehören. Während des Konzerts rief Melanie gemeinsam mit dem Publikum mehrmals das Wort Ostdeutschland und riss dabei insgesamt achtmal den rechten Arm in die Höhe. Leute aus dem Publikum taten es ihr gleich. Die Aufnahmen sollen jetzt von der Polizei geprüft werden.

Gegenüber Bild gab die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin keinen Kommentar dazu ab. Lediglich ihr Partner Andreas Kunz erklärte: "Je nachdem aus welcher Perspektive ein Video oder Foto gemacht wird, kann es natürlich beim Einheizen der Menge schnell so aussehen, als wäre es der Hitlergruß."

Privat Melanie Müller in Dubai

RTL / Frank W. Hempel Melanie Müller bei "Das Klassentreffen der Dschungelstars – Jetzt wird ausgepackt!"

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller (r.) mit ihren beiden Kindern und Andreas Kunz im April 2022

