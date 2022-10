Nach Victor Steemans Tod: Nun ist auch seine Mama verstorben

Victor Steemans (✝22) Familie muss einen weiteren schlimmen Schicksalsschlag verkraften. Vor wenigen Tagen hatte die traurige Nachricht die Sportwelt erschüttert, dass der Motorrad-Pilot zu Tode gekommen sei. Der gebürtige Niederländer wurde gerade einmal 22 Jahre alt. Doch nun müssen die Angehörigen des Sport-Stars erneut ganz stark sein: Nur wenige Tage nach ihrem Sohn ist jetzt auch Victors Mutter Flora van Limbeek verstorben.

Wie speedweek.com nun berichtete, hörte das Herz der 59-Jährigen am vergangenen Donnerstagabend einfach auf zu schlagen. Offenbar war der Schmerz über den Verlust ihres geliebten Sohnes einfach zu viel für sie. Medienberichten zufolge soll ihr Mann noch versucht haben, sie wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg.

Am vergangenen Samstag war Victor bei einem Rennen der Supersport-300-WM in Portugal schwer gestürzt, nachdem er mit seinem Teamkollegen José Perez Gonzalez zusammengestoßen war. Daraufhin war er mit schweren Kopfverletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden, war drei Tage später jedoch seinen Blessuren erlegen. "Unser Victor konnte seinen letzten Wettkampf nicht gewinnen", hieß es in einem Statement. Nach seinem Tod hatte Victor durch eine Organspende jedoch noch fünf anderen Menschen das Leben retten können, wie seine Eltern stolz bekannt gegeben hatten.

