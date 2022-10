Nach Sturz: Motorrad-Star Victor Steeman mit 22 gestorben

Tragische Nachrichten aus der Welt des Motorsports. Victor Steeman galt als vielversprechendes Talent in der Szene. Vor wenigen Tagen nahm der Niederländer sogar an der FIM Supersport-300-WM in Portugal teil. Dabei kam es allerdings zu einem schweren Sturz, nachdem er mit seinem Kawasaki-Teamkollegen Jose Perez Gonzalez kollidiert war. Nach dem Unfall wurde er ins Krankenhaus eingeliefert – doch nun gibt es die traurige Gewissheit: Victor ist im Alter von nur 22 Jahren gestorben.

In einem Statement gab Victors Familie bekannt, dass er seinen Verletzungen erlegen ist. "Etwas, wovor man als Eltern eines Motorradrennfahrers immer Angst hat, ist nun eingetreten. Unser Victor konnte dieses letzte Rennen nicht gewinnen", heißt es in der Mitteilung, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Homepage der WorldSBK veröffentlicht wurde. Außerdem betonten seine Liebsten: "Wir werden Victor schrecklich vermissen."

Doch Victors Tod rettete anderen Menschen das Leben. "Trotz des unerträglichen Verlustes und der Trauer sind wir sehr stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Held durch sein Ableben fünf anderen Menschen das Leben retten konnte, indem er seine Organe spendete", berichtete die Familie des Sportlers. In diesem Zuge bedanken sich seine Angehörigen auch für die Anteilnahme in den vergangenen Tagen.

Getty Images Victor Steeman und Freudenberg bei einem Rennen in Italien, Mai 2019

