"Empire"-Darsteller Trai und Grace Byers werden Eltern!

Trai Byers (39) und seine Frau Grace (38) sind bald zu dritt! Die Schauspieler lernten sich am Set von Empire kennen und gehen seitdem Hand in Hand durchs Leben. Seit sie sich vor sechs Jahren ihre ewige Liebe vor dem Traualtar geschworen hatten, mag es so aussehen, als wäre ihr Glück bereits vollkommen. Doch es wird jetzt gekrönt, denn: Die beiden erwarten ihr erstes Baby zusammen!

Grace teilte nun auf Instagram ein Foto von sich und ihrem Mann bei der Premiere von "The Piano Lesson" am Broadway und zeigte stolz ihren Babybauch auf dem roten Teppich. Ihr Bild kommentierte die baldige Mama mit Worten, die sie direkt an ihr ungeborenes Kind richtet: "Worte reichen nicht aus, um zu beschreiben, wie stolz wir auf dich sind." In welcher Schwangerschaftswoche sich die Amerikanerin befindet, ist unklar. Auch welches Geschlecht sie und Trai erwarten, ist nicht bekannt.

Nachdem die beiden ihre Beziehung monatelang geheim gehalten hatten, fand auch ihre Trauung im Jahr 2016 still und heimlich statt. In der Karibik gaben Trai und Grace sich im kleinen Kreis das Jawort. "Wir sind verheiratet. Gott ist gut", meldeten sie sich wenig später zu Wort.

