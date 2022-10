Missbrauchsvorwürfe gegen König Charles' Großonkel (†79)

Neue Missbrauchsvorwürfe in den Reihen der britischen Königsfamilie. In den vergangenen Jahren sorgte schon Prinz Andrew (62) für einen Skandal rund um das Königshaus. Ihm wurde vorgeworfen, an Jeffrey Epsteins (✝66) Sexhandelskandal beteiligt gewesen zu sein. Nun machen aber ganz neue Negativ-Schlagzeilen die Runde. Dieses Mal steht König Charles' (73) Großonkel Lord Louis Mountbatten (✝97), der bereits 1979 verstorben ist, im Fokus. Der Adelige wird des sexuellen Missbrauchs beschuldigt.

WIe unter der irische Sender RTÉ berichtete, kamen nun neue Vorwürfe gegen den Onkel von Prinz Philip (✝99) ans Licht. Der ehemalige Heimbewohner Arthur Smythe beschuldigte Lord Louis Mountbatten des sexuellen Übergriffs. Die Anschuldigungen seien Gegenstand einer Zivilklage gegen staatliche Einrichtungen, die für die Betreuung der Kinder in Kincora zuständig waren. Zweimal habe Mountbatten den Kläger angeblich missbraucht.

Das besagte Kincora Boys' Home sorgt schon seit Längerem für Schlagzeilen. In den frühen 80er-Jahren kamen erstmals Vorwürfe auf, dass Heranwachsende dort systematisch missbraucht wurden. Auch Smythe gab schon 1977 zum ersten Mal an, von Mountbatten missbraucht worden zu sein, bislang allerdings anonym.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew bei der Trauerprozession für die Queen, September 2022 in Edinburgh

Anzeige

Getty Images Lord Louis Mountbatten in London im Juli 1965

Anzeige

Getty Images König Charles III., Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de