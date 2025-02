Prinz Williams Cousine Phoebe Knatchbull ist verheiratet

Phoebe Knatchbull, eine entfernte Cousine von Prinz William (42), hat am vergangenen Samstag ihrer großen Liebe, dem britischen Banker Leopold Glover, das Jawort gegeben. Phoebes Schwester Daisy, die als Designerin arbeitet, teilte stolz Fotos von der Hochzeit auf Instagram. Die intime Zeremonie fand im Standesamt von Kensington und Chelsea in London statt, wo das frisch vermählte Paar überglücklich und strahlend von Familie und Freunden mit Konfetti gefeiert wurde. Die 29-Jährige setzte bei ihrem Outfit auf moderne Eleganz: Sie trug ein cremefarbenes Minikleid im Smoking-Stil, kombiniert mit beigen Slingback-Pumps. Der 31-jährige Leopold erschien in einem stilvollen schwarzen Anzug mit gemusterter Krawatte.

Erst im vergangenen Monat hatten Phoebe und Leopold ihre Verlobung bekannt gegeben, wie Daily Mail berichtete. Leopold hielt für den romantischen Antrag keinen geringeren Ort als den Central Park in New York für perfekt. Phoebe, die in der Stadt als Managerin in einer großen PR-Agentur arbeitet, erhielt dabei einen beeindruckenden Saphir-Verlobungsring. Zur Trauung in London kehrte das Paar aus den USA zurück, um den Moment im engen familiären Kreis zu teilen. Prinz William war bei der Hochzeit seiner Verwandten jedoch nicht anwesend.

Phoebe entstammt einer traditionsreichen und geschichtsträchtigen Familie: Ihr Großvater war der 1. Earl Mountbatten of Burma, auch als Lord Louis Mountbatten (✝79) bekannt. Er war ein Onkel von Prinz Philip (✝99) und somit der Großonkel von König Charles (76). Phoebes Großmutter Patricia Knatchbull war außerdem der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) und deren Schwester Prinzessin Margaret (✝71) eng verbunden – bereits in jungen Jahren waren sie Spielgefährtinnen.

Instagram / daisykna Leopold Glover und Phoebe Knatchbull, Februar 2025

Getty Images Lord Louis Mountbatten in London im Juli 1965

