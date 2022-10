Ein Mädchen: Odette und Dave Annable sind Eltern geworden!

Odette Annable (37) und ihr Ehemann Dave sind überglücklich! Seit 2010 ist die Schauspielerin mit ihm verheiratet, zusammen sind sie stolze Eltern der kleinen Charlie Mae. Doch in der Vergangenheit mussten sie auch schwierige Zeiten durchmachen: Die Transformers-Darstellerin erlitt drei Fehlgeburten, bis sie dann endlich wieder schwanger wurde. Jetzt durften Odette und Dave ein kleines Mädchen auf der Welt begrüßen.

"Odette und ich, aber vor allem Charlie, sind begeistert, Andersen Lee Annable 'Andi' willkommen zu heißen", verkündete der stolze Papa unter Fotos seiner Erstgeborenen am Bett des Säuglings. Mama und Baby ginge es gut und alle seien überglücklich: "Die große Schwester Charlie hat nicht aufgehört zu lächeln. Das nächste Kapitel hat begonnen und wir könnten nicht dankbarer sein."

Odette teilte ein Bild mit ihrem Baby aus dem Krankenhaus – und ließ durchblicken, dass die Geburt sehr rasant war: "Du kamst letzten Donnerstag, den 13. Oktober, auf die Welt, schnell und wütend in etwa zwei Stunden von Tür zu Tür." Die ganze aufwühlende Geburtsgeschichte werde sie aber an einem anderen Tag erzählen. "Fürs Erste werden wir weiter in deiner Süße ertrinken und jedes bisschen dieser schönen Zeit in unserem Leben aufsaugen", stellte der Dr. House-Star klar.

Dave und Odette Annable im April 2022

Odette Annables Kinder im Oktober 2022

Odette Annable im Januar 2022

