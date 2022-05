Süße News von Odette Annable! Die US-amerikanische Schauspielerin erlangte durch Filme wie Transformers oder "Du schon wieder" an der Seite von Kristen Bell (41) an Bekanntheit. Von 2011 bis 2012 war sie in der beliebten TV-Serie Dr. House zu sehen. Privat ist sie seit 2010 glücklich mit dem Schauspieler Dave Annable verheiratet. Zusammen sind sie stolze Eltern von Töchterchen Charlie Mae. Nun ist Odette mit Baby Nummer zwei schwanger!

Das enthüllte die Beauty nun via Instagram mit einem emotionalen Video. In dem Clip schenken die beiden Eheleute ihrer Tochter eine Puppe. "Bekommst du ein Baby?", fragte Charlie Mae ihre Mama. Diese nickte strahlend, ehe ihr Sprössling ihr überglücklich in die Arme fiel. Odette und ihr Mann versuchten schon eine ganze Weile ein zweites Baby zu bekommen – doch es klappte nicht. "Drei Fehlgeburten, gescheiterte assistierte Befruchtungen und gescheiterte Befruchtungen im Reagenzglas. Es war ein emotionaler Ritt, aber wir haben nicht aufgegeben und jetzt sind wir hier", schrieb Odette in ihrer Instagram-Story dazu.

Die werdende Mama trägt nun also Kind Nummer zwei unter ihrem Herzen und kann mittlerweile schon eine kleine Babykugel vorweisen. "Wir könnten nicht dankbarer sein. Ein neues Kapitel beginnt", schwärmte Odette im Netz. Ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet, wollte sie bisher noch nicht verraten.

Instagram / odetteannable Odette Annable mit ihrem Mann Dave Annable und ihrer Tochter Charlie Mae im Mai 2022

Instagram / odetteannable Odette Annable im Mai 2022

Instagram / odetteannable Dave und Odette Annable im April 2022

