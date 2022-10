Staubsauger-Fetisch: Hanna Secrets skurrilster Cam-Moment

Hanna Secret hat schon einiges zu sehen bekommen! Das Cam-Girl begann 2017 damit, pornografische Inhalte zu produzieren. Im vergangenen Jahr war sie sogar in Claudia Oberts (61) Sendung Die Obert Connection als Sex-Appeal-Expertin zu sehen. Kein Wunder, denn die gebürtige Hamburgerin hat schon so einige Jahre Erfahrung vor der Kamera sammeln können – doch was war eigentlich das Skurrilste, was sie je zu sehen bekam? Gegenüber Promiflash berichtete Hanna nun von dem Staubsauger-Fetisch eines Fans.

Während des "Night of the Nights"-Events sprach die Pornodarstellerin mit Promiflash über skurrile Fetische, die sie während ihrer Arbeit miterlebt hat. Auch wenn sie täglich irgendwelche ungewöhnlichen Vorlieben zu Gesicht bekomme, habe sich ein Moment besonders in ihr Gedächtnis eingebrannt: "Er hat seine Cam angemacht, hatte seinen Staubsauger Edeltraut, den er nach seiner Mama benannt hatte, vor sich und hat sich an dem vergangen."

Auch wenn der Staubsauger-Fetisch ihr immer noch im Kopf herumspukt, sieht sie das Positive darin: "Das ist für mich nicht schlimm, wenn so etwas passiert. Ich finde es toll, dass jeder so offen ist und sagt 'Hey Hanna, ich kann das bei dir ausleben.'" Das Cam-Girl empfinde es allgemein als sehr gut, wenn User einfach ehrlich zu sich selbst und ihr gegenüber sein können.

