Nicki Minaj hat Angst, ihr Baby bei der Nanny zu lassen

Nicki Minaj (39) lässt ihren Nachwuchs nur ungern alleine! Im September 2020 brachte sie einen kleinen Jungen zur Welt, den sie mit ihrem Ehemann Kenneth Petty großzieht. Weil die Rapperin aber oft beruflich unterwegs ist, kann sie nicht immer für ihr Söhnchen da sein. Deshalb hat die Musikerin ein Kindermädchen engagiert, die sich dann um den Kleinen kümmert. Jetzt offenbarte Nicki, dass sie oft Angst habe, der Nanny ihr Kind anzuvertrauen!

In einem Interview mit E!News erzählte die "Super Freaky Girl"-Interpretin: "Ich hänge sehr an meinem Sohn." Die "Queen of Rap" verriet, dass sie oft das Gefühl habe, dass ihr "das Herz herausgerissen wird", wenn sie nicht bei dem Zweijährigen sein kann: "Ich erinnere mich daran, dass ich in Großbritannien war und einfach nur heulte." Ihr Nachwuchs halte sich, während sie arbeitet, bei einem Kindermädchen auf. Das sei Nicki befremdlich: "Ich bin eine Frau aus Trinidad. Kulturell sind wir nicht wirklich daran gewöhnt, dass Kindermädchen und Fremde sich um die Babys kümmern."

Als die Sängerin zu Beginn des Jahres in der "Late Late Show" bei James Corden (44) zu Gast war, erklärte sie, wie sehr ihre Rolle als Mutter sie verändert habe: "Ich glaube, die Mutterschaft hat mich dazu gebracht, mehr das Gute in den Menschen zu sehen, mehr das Gute im Universum." Wenn Nicki ihren Sohn anblickt, werde sie immer daran erinnert, wie gesegnet sie doch sei.

Getty Images Rapperin Nicki Minaj, 2017

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und ihr Ehemann Kenneth Petty mit ihrem Sohn, März 2022

Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

