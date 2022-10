Heiß! So sexy zeigt sich Bald-Mama Aurora Ramazzotti im Netz

Aurora Ramazzotti (25) präsentiert ihre heißen Schwangerschaftskurven! Erst vor wenigen Wochen verkündete die Tochter von Michelle Hunziker (45), dass sie ihr erstes Kind erwartet, und bestätigte damit wochenlange Gerüchte. Ihre stetig wachsende Babykugel setzt die Influencerin seither gekonnt in Szene. Wie bereits viele andere Stars zeigt die Brünette gern, dass man auch als Schwangere stylish unterwegs sein kann: Aurora begeisterte im Netz nun in einem sexy bauchfreien Look!

Auf Instagram veröffentlichte die 25-Jährige zwei Schnappschüsse in dem freizügigen Outfit von sich: In einem High-Waist-Rock im Zebramuster und einem schwarzen bauchfreien Shirt posiert die werdende Mama für die Kamera – und gewährt damit einen Blick auf das Rosen-Tattoo unterhalb ihrer Brust. Aber auch ein tiefes Cut-Out am Dekolleté zieht alle Blicke auf sich. Ihr Babybauch hingegen scheint unter dem Rock zu verschwinden.

Die Fans der TV-Bekanntheit sind von den heißen Aufnahmen begeistert. "Du siehst so schön aus!", schwärmte ein Bewunderer in den Kommentaren. "Du bist wunderschön, Aurora! Die Schwangerschaft verleiht dir ein wunderbares Strahlen", äußerte eine weitere Followerin voller Begeisterung unter dem Beitrag.

Anzeige

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti, 2022

Anzeige

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti, Oktober 2022

Anzeige

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti, Tochter von Michelle Hunziker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de