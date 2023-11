Aurora Ramazzotti teilt süße Vorher-Nacher-Bilder mit Baby

Aurora Ramazzotti (26) ist im Mutterglück! Im März wurde die Tochter des Sängers Eros Ramazzotti (60) und der Moderatorin Michelle Hunziker (46) zum ersten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem Partner Goffredo Cerza durfte sie sich über einen Jungen freuen. Regelmäßig teilt die Italienerin Fotos von ihrem Sohn Cesare im Netz. Jetzt postet Aurora neue Aufnahmen mit ihrem Baby und schwelgt dabei in Erinnerungen.

In einer Fotostrecke, die auf ihrem Instagram-Account zu finden ist, posiert die Moderatorin mit Cesare vor einem See. Während ihr Sprössling in eine dicke Jacke eingekuschelt ist, trägt seine Mama ein schlichtes schwarzes Kleid. Das Kleidungsstück scheint für die 26-Jährige eine besondere Bedeutung zu haben. Sie trug das Kleid bereits am selben Ort, als sie noch schwanger war. Neben den Bildern mit Cesare teilt sie ein paar Fotos, auf denen sie ihren Babybauch in dem Dress präsentiert. "Gleiches Kleid, neues Leben", kommentiert Aurora ihren Post.

Dass die brünette Schönheit in ihrer Rolle als Mutter aufgeht, zeigte sie bereits in der Vergangenheit mehrfach. Vor einigen Monaten zeigte sie mit Netz stolz ihren neuen Tagesablauf mit Baby.

Anzeige

therealauroragram Aurora Ramazzotti, Moderatorin

Anzeige

therealauroragram Aurora Ramazzotti mit ihrem Sohn Cesare

Anzeige

therealauroragram Aurora Ramazzotti, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de