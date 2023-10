Michelle Hunziker strahlend mit ihrem Enkel Cesare unterwegs

Sie genießt die Zeit mit ihrem Enkel in vollen Zügen! Michelle Hunziker (46) ist nicht nur Mama von drei Mädels, sondern seit einigen Monaten auch stolze Oma. Im März hatte ihre älteste Tochter Aurora Ramazzotti (26) ihren Sohn Cesare Augusto zur Welt gebracht. In ihrer neuen Rolle als Großmutter geht die Blondine total auf – das zeigen auch neue Fotos von Michelle und Baby Cesare bei einem Ausflug!

Paparazzi lichteten die 46-Jährige mit ihrem Enkel und Aurora am Montag in Mailand ab. Ganz entspannt lief Michelle mit dem knapp sechs Monate alten Baby auf dem Arm durch die Stadt, und lächelt dabei überglücklich. Ihre Tochter schob währenddessen den Kinderwagen vor sich her und alberte hin und wieder mit ihrem Söhnchen herum. Ihren Spaziergang ließen die drei anschließend in einem kleinen Café ausklingen.

Michelle ist offenbar total vernarrt in den kleinen Cesare – aber darf sie sich bald auch über mehr Enkel freuen? "Ich bin nicht wie meine Mama. Sie wollte ein Kind nach dem anderen. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen", betont Aurora im Interview mit RTL. Ihr Partner Goffredo Cerza meint hingegen: "Wir hätten für Cesare gerne noch eine Schwester oder einen Bruder in der nahen Zukunft."

MEGA Michelle Hunziker mit ihrem Enkel Cesare

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker mit ihrem Enkel Cesare und Tochter Aurora Ramazzotti

Instagram / therealauroragram Goffredo Cerza und Aurora Ramazotti mit Cesare

